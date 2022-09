Janek Mäggi: mind poleks kunagi sündinud, kui inimesed ei saaks uuesti alustada

Suhtekorraldaja, poliitik ja ettevõtja Janek Mäggi ütles Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...", et tema kõige suurem õnn ei ole mitte see, et vanemad on teda kasvatanud ja hoidnud, vaid et ta üldse olemas on.

"Kirikus räägiti, et teise ringi abielu ja lahutus on väga paha. Ma arvan, et ongi paha. See on halb paljudel põhjustel, on perekonnale halb, lastele halb. Aga mina olen teise ringi laps ja mina ei oleks mitte kunagi sündinud, kui inimesed ei saaks uuesti alustada," rääkis ta.

Janeki vanemate tutvudes oli isal juba kolme-aastane tütar, kelle emaga oli suhe purunenud. Isa rääkis tulevasele Janeki emale sellest esimesel õhtul.

"Kui isa ei oleks sellest kohe rääkinud, poleks nende suhe üldse alanudki," meenutas Janek ema hilisemaid sõnu.

Janek ise sai isa eelmisest elust ja poolõest teada 13-aastaselt.

"Olin meie Torga talus Valgamaal, rehe all. Seal olid sahtlid ja laud. Tõmbasin ühe sahtli lahti ja leidsin pildi, pulmapildi, kus oli isa, aga tädi oli vale. See šokeeris mind ikka hingepõhjani," meenutas ta.

Janek Mäggi sõnul ei salatud kodus kunagi poolõde maha — ta oli teadlik, et on olemas keegi Inga Mäggi, kuid tal ei tulnud mõttessegi uurida, kes see täpsemalt on. Ingat ei varjatud, aga Ingast ka ei räägitud.

"Ema on hiljem öelnud, et sai suguseltsis ikka väga palju pahandada — mis lahutatud mees, laps ka!? Hull oled peast, see ei kõlba mitte kuskile! See foon, ma arvan, kestis ema alateadvuses väga pikalt," ütles Janek Mäggi ning lisas, et ema rääkis talle ausalt asja ära, kuid isalt ei julgenud ta tema elu lõpuni selle teema kohta täpsemalt küsida.

Janek oli isaga väga lähedane, neil oli sügav ja isiklik läbisaamine ning ta kõneles isaga teemadel, mida pole kellegi teisega rääkinud.

"See oli ainuke teema, mida ma ei julgenud küsida. Aga ma ei heida kellelegi midagi ette, Inga ka ei heida. Nii on lihtsalt läinud," kinnitas ta. Janek otsis Inga üles kümme aastat tagasi.

Janeki lapsepõlv möödus Lasnamäel, muu seas sai ehitusplatsidel kolatud ja seal mõningaid tempe tehtud, kuid lapsepõlvest on pärit ka luulehuvi, eelkõige just kirjutamise vastu.

"Emal oli töökaaslane Eino Sepp, pagar, kes kirjutas luuletusi. Hind avaldatud luuletuse eest oli rubla rida. Ma mõtlesin, et luuletuse kirjutamisega võib teenida raha ja siis ma hakkasin ka kirjutama. /../ Lõpukirjandi kirjutasin värsivormis," jutustas Janek ja ütles, et ei pannud kirjandisse ühtki punkti ega koma ning seetõttu kutsuti ta tagasi. "Öeldi, et seda ei saa hinnata. Nii palju kunsti ei lubatud mul teha. Lisasin siis punktid ja komad," muigas ta.

Tulevase abikaasa Kätliniga kohtus Janek 17-aastaselt piiblikoolis, kusjuures üheaastase seminari jooksul ei vahetatud teineteisega sõnagi. "Kooli viimasel kuul tekkis kiindumus, mis üle ei läinudki ning sügisel kirjutasin Kätlinile kirja. Mõtlesin, et kui ta ei vasta, siis ma kunagi enam Tartu linna ei lähe, sest see häbi oleks olnud nii kohutav. Aga ta vastas!" rõõmustas Mäggi.

Janek ja Kätlin Mäggi peres on kolm last, kellest vanim, noor kunstnik Joonatan isaga saates kaasas käis.

"Ma tahan, et lapsed saavad aru, mis on neile endale mõistlik. Mu isa uskus alati, et asju tuleb ajada armastusega, ka karistada tuleb armastusega, mõnikord on kõige suurem karistus see, kui seda karistust ei tule. Ma ei mäleta, et ma oleks lapsepõlves kordagi tundnud, et mind on karistatud, aga seda, et mul on oma üleastumiste pärast olnud piinlik, seda on olnud palju," kirjeldas Janek tõekspidamist, mille enda isalt on kaasa võtnud.



Poeg Joonatan sõnas, et isa suudab oma argumentidega kõik sõelapõhjaks tulistada, kuid ta siiski üritab vastu vaielda.

Joonatan on vanematele väga tänulik toetuse eest. "Mul on väga hea meel, et mulle on võimaldatud terve gümnaasiumi ja ülikooli aja kodus toimetada ja elada. Ja mis on äärmiselt tore, terve kooli aja on isa mind palju toetanud sellega, et ma oma töökoda saaks arendada, saaksin laduda oma vundamenti. Nüüd ühel hetkel, kui ma olen valmis, tahan sellest pesast välja lennata ja mul on mingisugune turvatunne tekkinud," kinnitas ta.

