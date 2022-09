Red Hot Chilli Peppersil ilmus uus singel

Red Hot Chilli Peppers avaldas uue loo "Eddie" enda peagi ilmuvalt albumilt "Return of the Dream Canteen".

Ansambli sõnul on singel "Eddie" pühendatud USA laulja-laulukirjutaja Eddie Van Halenile, kes suri 2020. aasta oktoobris.

"Return of the Dream Canteen" ilmub 14. oktoobril ning see on juba ansambli teine album, mis sel aastal välja tuleb - kevadel ilmus Red Hot Chilli Peppersil album "Unlimited Love", mis koosneb 17-st loost.

Kuula uut singlit "Eddie" siit: