Narvast sai sügise saabumisega sügispealinn

Sügispealinna statuudi järgi peab Narva hoidma sügistormid mõõdukana, saatma rändlinnud teele ja kindlustama linnakülalistele hea meeleolu.

Narvas loodetakse, et lisaks sügisvaadetele tullakse piirilinna ka kultuuri nautima.

Talve tulekuni pakub teemapealinna kultuurikava teatri- ja kontserdielamusi.

"Tegelikult Narva on väga ilus linn ja esiteks tuleb seda linna vaadata, siis siin jalutada ja loomulikult on hea lõpetada päev mingil kontserdil. Me pakume näiteks väga vahvat teadusnädalat, mis algab just järgmisel nädalal. Siis meil on oodata siia džässikontserte ja on olemas väga vahvaid teatrietendusi. Vaadake programmi, sealt leiab üritusi igale maitsele. Väga ootame kõiki külalisi teatrisse, kontserdile," rääkis Narva kultuuriosakonna asejuhataja Dmitri Vergun.