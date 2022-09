Ester Kuntu uuest saatest: kirjanikega kohtumised olid elumuutvad sündmused

"Kirjanduses ei ole vahet, kas see on kirjutatud 100 aastat tagasi - kui on hea lugu, siis on hea lugu," teatas Kivirähk.

"Ma arvan, et Hennoste puhul on see vast ikka kompliment, sest Hennoste ise austab kõvasti Lutsu," vastas Kivirähk küsimusele, mida ta arvab Tiit Hennoste tehtud ütlusest, et ta laskvat Lutsu najal liugu. "Kui sa toetud kellelegi suurele ja heale, siis see annab ka sulle palju."

"Kui "Kevade" esimest korda ilmus, siis selle kaane peal oli sinilill. Luts ongi nagu sinilill. Ta lihtsalt tärkab ja on ilus, loomulik ja naturaalne. Seal ei ole midagi üleliigset," kommenteeris Kivirähk Lutsu.

"Eks luulet loetakse kindlasti vähem kui proosat, aga Jürgenil (Jürgen Roostel - toim.) oli õigus, et temasse olid ju armunud oma aja olulisimad vaimutegelased alates Laikmaast ja lõpetades Tuglasega - eks ta oligi järelikult kaunis naine," rääkis Kivirähk Marie Underist.

"Me võtsime kõik kõige olulisemad inimesed," vastas Kuntu küsimusele, keda valiti uue saate nelja episoodi, mis Kirjanike Liidu 100. sünnipäeva puhul eetrisse läheb. "Need, kellega me ei saanud kõneleda või need, keda me ei saa enam kohata / .../ kuigi me neil pikalt ei peatu, siis nad saavad ikkagi öeldud õiges ajastus."

"Need olid elumuutvad sündmused," kommenteeris Kuntu kirjanikega kohtumisi saate raames. "Oli nii suur au kohtuda nii põnevate, intelligentsete, inspireerivate inimestega."

Uue saatesarja "Meie kirjanduse lugu" esimene osa on ETV2 eetris laupäeval kell 21.20. Lugusid Eesti kirjanikest vahendab Ester Kuntu, kes analüüsib nendega meie proosa ning luule tippteoseid. Esimeses saates lahkab ka Andrus Kivirähk Anton Hansen Tammsaare fenomeni ning Doris Kareva ja Jürgen Rooste Siuru ning Marie Underi omi. Samuti avab Tiit Hennoste "Kevade" erinevaid tahke.