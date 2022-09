Ajakirjanik Pekka Erelt: kuninglik liiklus on Eestis väga tihe olnud

"See on tänuvisiit Tapal teenivate Briti vägede juurde," teatas Erelt prints Edwardi visiiti Eestisse. "Sellega võib ka öelda, et nüüd on kogu nende perekond Eestis käinud, alates Elizabeth II-st ja prints Philipist, kes aastal 2006. olid Eestis," sõnas ta ning lisas, et ka nende lapsed printsess Anne ja printsid Andrew and Edward ning kuningas Charles on Eestit külastanud. "See kuninglik liiklus on üldse väga tihe olnud läbi aastasadade," lisas Erelt.

"Ma olen üle maailma Eesti ajalooga seotud dokumente otsinud ja aeg-ajalt n-ö kalamehe õnn näkkab," kommenteeris Erelt, kes on omale soetanud ka näiteks Rootsi kuninga Gustav II Adolfi kirjutatud kirja. "Naljakas on see, et kuna ta ostis veini või õlut palju, siis jäi ta võlgu kolmele isikule ja kirjas palus ta võlad ära õiendada."