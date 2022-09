Pearu Paulus ansambli esimesest kontserdist: seal joosti uksed maha

"Mäletan hästi, et lasteaia muusikaõpetaja kutsus mind kõrvale, sest sai aru, et pean viisi ja lauluhääl on olemas," vastas Paulus küsimusele, kuidas muusika temani jõudis. "Rääkimata sellest, et juba enne, kui ma rääkima hakkasin, ümisesin laulusõnu."

"Mul oli päris palju esinemisi juba lapsena," meenutas Paulus. "Keila kohalikus kultuurimajas oli üks naisansambel, kelle solist ma olin," sõnas ta ja lisas, et talle tundus juba lapsena, et hea õnne korral võib laulmisest karjäär saada.

Paulus lausus, et Alaril (Alar Kotaks) ja Ilmaril (Ilmar Laisaar) oli üks ansambel, kuhu nad solisti otsisid. "Nad käisid kuulamas ja pärast võtsid minuga ühendust ja küsisid, kas ma ei sooviks nendega liituda." Ta lisas, et algul ei olnud nende bändi nimi 2 Quick Start ning koos mängiti lihtsalt kavereid.

Pauluse sõnul käidi enne oma lugude loomist Soomes esinemas, mis andis neile võimaluse raha koguda ja hiljem kodumaal muusikat tootma hakata. Ansambli esimene plaat ilmus 1994. aastal, mille peal on ka hittlugu "Neiu mustas kleidis". "Seda lugu sai päris palju ümber tehtud," viitas ta just refräänile. ""Neiu mustas kleidis" hakkas esimest singlit lämmatama," meenutas Paulus loo kohest edu.

"Meie esimene kontsert oli veebruaris 1994. aastal," rääkis Paulus. "Meil oli ainult väljas lugu "Naerata", aga sellest piisas," lisas ta. "Seal ikka joosti uksed maha - hullumaja."

"Meil on kuidagi väga viks ja viisakas suhe olnud," vastas Paulus küsimusele, kas fännidega on ette tulnud ka ebameeldivaid vahejuhtumeid. "Kindlasti algusaastatel oli tähelepanu palju-palju suurem," lisas ta. "Ja isegi jälitamist oli, aga see kõik jäi ikkagi viisakuse piiridesse."

"Minu soov on ikkagi muusikat kirjutada ja üks plaat kindlasti veel välja anda," rääkis Paulus tulevikuplaanidest. "Lihtsalt meil on järjest keerulisem kokku tulla. Viimasel ajal me olemegi kasutanud loomelaagri formaati, et läheme võimalikult kaugele Tallinnast ja lihtsalt oleme ühes ruumis." Samas tunnistas ta, et noorena oli kihk uut muusikat luua suurem. "Sellist kirge taga enam kindlasti ei ole."

"Ma ei saa tihti sõnadest aru," kommenteeris Paulus, mis teda tänapäeva muusika juures häirib. Samuti tunnistas laulja, et ta ei kuula enda muusikat enam raadiost. "Vahetan kanalit."