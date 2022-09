Kirev sarjasügis ERR-is pakub valikut kostüümidraamast närvekõditava põnevuseni

ETV

"Õnnemaa" 2. hooaeg teisipäeviti kell 22.05

Veealuste naftamaardlate avastamise erakordne lugu Norras jätkub ning jagub uusi ahvatlusi ja rõõme, kuid ka ohtusid, mida oodata ei osatud.

Vaadatav täismahus ka Jupiteris.



"Reeturi" 2. hooaeg reedeti kell 20 (alates 23.09)

Kodumaise spioonidraama "Reetur" teine hooaeg jätkab Alfred Vindi (Tambet Tuisk) käekäigu jälgimist. Käibel on euro, peategelane Alfred Vint on kogunud riigiaparaadis rohkem austust ja paguneid, ent riigireetmine pole tema elust kadunud. Edu on muutnud teda julgemaks, sihikindlamaks ja kalgimaks.

Lisaks Tambet Tuisule astuvad teises hooajas üles näitlejad Tiina Tauraite, Eva Koldits, Mart Nurk, Ott Aardam, Erki Laur, Margus Jaanovits ja Maarja Jakobson. Stsenarist on Raoul Suvi, režissöör Ove Musting, idee autor ja stsenaariumi konsultant Andres Anvelt ning produtsent Jaan Laugamõts.

Kohe pärast tele-eetrit näeb uut osa Jupiteris, samuti on seal vaatamiseks üleval sarja esimene hooaeg.

"Reetur", 2. hooaeg

"Wisting" reedeti kell 21.40 (alates 23.09)

Norra põnevussari, mille nimi viitab peaosalisele, William Wistingile, kes on kriminaaluurija vaikses Norra linnakeses. Ühel päeval leitakse kuuse alt surnuks külmunud mehe laip, kes osutub ameeriklaseks. Tema lähedusest leitud DNA aga paneb terve Norra kihama ja toob kohale FBI uurijad. Nimelt selgub, et kohalike seas on elanud 20 aastat Ameerika tagaotsituim sarimõrvar.

ETV näitab korraga kaks osa, alates 23.09 hilisõhtust kõiki episoode ka Jupiteris.

"Õnne 13" laupäeviti kell 20.30 (alates 24.09)

Legendaarse kodumaise sarja 30. hooaeg toob Morna elanike eludesse raputusi. Kes läheb pankrotti, kes alustab tööd uues ametis ja kes otsustab heade poolelt halbade leeri üle minna.

Sarja 29 hooaega on vaatamiseks üleval ka Jupiteris.

"Õnne 13"

"Sissi" laupäeviti kell 21.35 (alates 24.09)

Saksamaa uhke ajaloosari Austria-Ungari valitsejannat Sissist. Hertsoginna Elisabeth, muretu teismeline Baierimaalt, armub võimukasse ja atraktiivsesse mehesse – Franz Josephisse. Baieri tütarlapsest saab keisrinna. Looduslaps Sissi sirgub enesekindlaks keisrinnaks, kes tuleb toime raskete otsuste ja kaotusvaluga, suudab end keeruka iseloomuga abikaasa kõrval kehtestada ning riigi poliitikat mõjutada.

Pärast tele-eetrit näeb kõiki episoode ka Jupiteris.

"Põud" pühapäeviti kell 22 (alates 02.10)

Hispaania krimisari viib vaatajad Hispaania ja Portugali piirile, kus pikaajaline põud on Campomediano veehoidla tühjaks jätnud ning taas tuleb päevavalgele küla, mis veehoidla ehitamisel uputati. Vanahärra läheb koos lapselapsega oma kunagist kodu vaatama, kuid varemete vahelt leiavad nad kaks surnukeha.

Inspektor Daniele Yanes ja uuriv ajakirjanik Oscar Santos kahtlustavad, et tegu oli keskkonnaaktivistidega, kes veehoidla rajamise vastu protesteerisid. Ka 20 aastat hiljem ringleb kuulujutte selle kohta, et Barbosade firma kasutas vastaste allutamiseks nii altkäemaksu kui ka vägivalda. Portugalist saabunud politseinikul on aga oma kahtlused ja kahtlusalused. Kahe riigi politseinike koostöö toob päevavalgele üha rohkem saladusi ja varjatud motiive.

Vaadatav täismahus ka Jupiteris.

ETV2

"Suursaadik" esmaspäeviti pärast kella 22

Taani komöödiasari viib Mexico Citysse Taani saatkonda. Kui töötajad üritavad oma kodumaast võimalikult head muljet jätta, siis suursaadik hoolib eelkõige iseenda karjäärist.

Vaadatav täismahus ka Jupiteris.

"Minu geniaalne sõbranna" 3. hooaeg neljapäeviti kell 22 (alates 06.10)

Elena Ferrante Napoli-raamatute ainetel valminud sarja kauaoodatud kolmas hooaeg, mis jätkab kahe sõbranna, Elena ja Lila, eluteede jälgimist.

Pärast tele-eetrit näeb kõiki episoode ka Jupiteris.

"Minu geniaalne sõbranna", 3. hooaeg

ETV+

"Ema" esmaspäevast neljapäevani kell 22.15

Ukraina telesarja kangelanna Nina Petrovna elab oma perega Žõtomõris. Tema poeg Vitali läheb vabatahtlikuna rindele, et kaitsta oma kodumaad. Ühel päeval saab Nina Petrovna teada, et tema poeg on vangi langenud. Naine võtab ette pika tee läbi kaugete linnade ja külade, kontrollpunktide ning kohalike võimumeeste kabinettide, et poeg vaenlase käest päästa.

Vaadatav täismahus ka Jupiter+ lehel.

"Ema"

"Piknik" esmaspäevast neljapäevani kell 22.10 (alates 03.10)

Ukraina melodraama võtmeteemaks on keskeakriis ja vaataja ees hargnevad üksteisega tihedalt seotud peategelaste lood. Sarja keskmes on 17 aastat koos elanud kahe lapsega abielupaar, Vera ja Oleg, kelle armastus on nüüd tuhaks saamas.

"Magomajev" esmaspäevast neljapäevani kell 21.15 (alates 17.10)

Ajaloodraama lauljast Muslim Magomajevist. Pärast Muslim Magomajevi võitu Sopoti laulufestivalil teevad prantslased noormehele ettepaneku esineda Pariisis kuulsas Olympia kontserdisaalis. Kultuuriminister Furtseva lubab Muslimi Pariisi oma isiklikul vastutusel ja tingimusel, et noormees käitub nõukogude lauljale kohaselt ja järgib ametlikult kinnitatud repertuaari. Muslimile näivad tingimused ülearu ranged ja ta on valmis sõidust loobuma, kuid juhus muudab kõike. Ta tutvub võluva ooperitähe Tamara Sinjavskajaga ja noorte vahel tekib esimesest pilgust peale säde.

Pärast tele-eetrit näeb kõiki episoode ka Jupiteris.

Jupiter

"Minu moodi elu"

Auhinnatud draamasari Bethanist, kelle pealtnäha tavaline teismelise elu peidab koduseid muresid, sest neiu peab olema toeks nii vaimse tervise probleemidega emale kui ka joodikust isale. Musta huumoriga noortesari "Minu moodi elu" jälgib Bethani kasvamist ja rohkeid valesid, mida ta kõigile räägib, et näida tavaline.

Jupiteris on septembrist vaatamiseks üleval kaks hooaega.

"Minu moodi elu"

"Värske veri" alates 26. septembrist

Briti krimisari kahest noorest uurijast, kel tuleb paljastada kurjategijad, kes peidavad end jõukuse ja võimu fassaadi taha.

Veel tulekul Jupiteri oktoobris:

Briti põnevussari "Vigil" esimene hooaeg: täispikkuses taas nähtav alates 3. oktoobrist.

Ukraina doksari "Kollaps - Kuidas ukrainlased hävitasid kurjuse impeeriumi": 1. hooaeg alates 17. oktoobrist.

BBC noorte fantaasiasari "Öö pärijad": 1. hooaeg alates 17.oktoobrist.