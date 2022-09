Björk avaldas uue singli "Ancestress" koos muusikavideoga

Björgil ilmus kolmas singel kümnendalt stuudioalbumilt pealkirjaga "Ancestress". Uus lugu on inspireeritud matustest ja see on pühendatud muusiku surnud emale.

"Ma ei ole suutnud viimase 20 aasta jooksul matustel käia, sest millegipärast need häirisid mind. Ma aitasin matustele muusikuid organiseerida, aga ma ei suutnud ise kirikusse siseneda," lausus Björk.

"Muutusin lihtsalt vihaseks. Ma olen ateist ja mõtlesin endamisi, et preester, kes seal sees on, ei ole kunagi kadunud inimest näinud. See tundus mulle sama, nagu räppar räpiks salme, mida ta kirjutanud pole," mõtiskles laulja. "Kui ma oleksin preester, siis loo "Ancestress" sõnad on need, mida ma oleksin matustel öelnud."

"Ancestress" muusikavideo režissöör on Andrew Thomas Huang ning loominguliste juhtidena aitasid kaasa Björk ja James Merry.

Islandi muusiku Björgi kümnes stuudioalbum "Fossora" ilmub 30. septembril ning varem on laulja avaldanud uuelt albumilt singlid "Ovule" ja "Atopos".