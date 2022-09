Harry Styles ja Florence Pugh avaldasid ühise loo

Harry Styles ja Florence Pugh avaldasid nende uue filmi "Don't Worry Darling" esilinastuse puhul ühise loo "With You All the Time", mis kõlab ka filmis.

Filmi režissööri Olivia Wilde sõnul kirjutas Styles loo valmis võtete ajal vaid viie minutiga. "Ta helistas mulle viis minutit hiljem ja küsis, mis ma sellest demost arvan," meenutas ta ning lisas, et sellest saigi lugu, mis kõlab ka filmis. "See on tõesti absurdne, et ta kirjutas selle vaid viie minutiga."

Film "Don't Worry Darling" esilinastub 23. septembril ning Styles ja Pugh kehastavad filmis peategelasi.

Loos "With You All the Time" laulab Pugh ja Styles saadab teda klaveril.