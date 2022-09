Mait Malmsten "Kalevis" kehastatud treeneri rollist: ma närisin sadu pakke nätsu

Malmsten tunnistas, et muretses filmi tehes eelkõige selle pärast, kuidas sport filmis välja paistma hakkab. "Kui spordifilmis ei näe sport spordina välja ja usutavana ei mõju, on asi halvasti," märkis ta.

Filmis mängib Malmsten korvpallitreener Jaak Salumetsa, keda kehastades pidi Malmsten sadu pakke nätsu ära närima. "See oli raske ja lõualuud olid kanged," naljatles ta.

Salumetsa sõnul mängis Malmsten treeneri rolli hästi välja. "Mind on väga raske kehastada, aga see on fantastiline töö, mida ta tegi."

Endine korvpallur Aivar Kuusmaa tõdes, et esialgu sai ta korvpalli mängivaid näitlejaid nähes kultuurišoki, sest talle oli öeldud, et näitlejad oskavad korvpalli mängida. "Neid tuli natukene utsitada ja treenida. Lõppkokkuvõttes arvan, et asi on rahuldav," märkis ta.

Kuusmaad kehastav Reimo Sagor kirjeldas, et selleks, et korvpallurit võimalikult täpselt kehastada, jälgis ta Kuusmaad trennides, kuulas tema lõbusaid kommentaare ning proovis kodus võimalikult palju õppida.

"Jooksu ja viskeliigutuse õppis ilusti ära, aga midagi on liiga palju. Mina küll ei mäleta, et korvpallur Kuusmaa sel ajal nii musklis oli," kommenteer Kuusmaa Sagori osatäitmist.