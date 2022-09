Kersti Kreismann: ma olen Draamateatris rohkem aega veetnud kui kodus

"Ma olen mõeldud, et ilmselt olen ma siin majas rohkem aega veetnud kui kodus," tõdes Kreismann.

Töölepingule kirjutasin Veinmann ja Kreismnn alla 1. augustil 1972. aastal, kuid üsna pea pärast lepingu allkirjastamist pidi Veinmann sõjaväkke minema. Tänaseks on näitlejad Draamateatris kahe peale kokku mänginud pea sajas erinevas rollis.

1997. aastal tõi Peeter Raudsepp lavale Ingmar Bergmani "Stseenid ühest abielust". See oli esimene kord kui Kreismann ja Veinmann kehastasid laval abielupaari. Mõlemad näitlejad sõnasid, et kuigi laval on nad mitmel korral armastajaid mänginud, pole nad teineteisesse armunud olnud.

"Ma ei ole kunagi temasse armunud olnud, aga tänu sellele kooskasvamisele ja kujunemisele, on selline turvatunne ja usalduslik suhe, mis on teinekord tähtsamgi," tõdes Kreismann.