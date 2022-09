Porikuu festivaliga saab alguse kuu aega kestev sündmusesari

1. oktoobril avab järjekordne Porikuu festival Keilas toimuva avaüritusega kuu aega kestva sündmusesarja. Festivali eesmärk on pakkuda pealinnast Haapsaluni kohalikke elamusi, mis leiavad aset kohtades, kuhu iga päev ei pääse.

Festivali avavad laternamatkade valgusrännakud Keilas. "Lisaks huvitavale matkarajale jagatakse teekonnal põnevaid lugusid, mis kohalikku kanti uue nurga alt tutvustavad," rääkis festivali projektijuhi Karet Schönberg. Pärast seda on aga võimalik osa saada kummikudiskost. "Just see jalavari sümboliseerib meie sündmustesarja poriseid ilmasid, mida trotsides häid elamusi asume jahtima," ütles Schönberg.

Sarnaselt avaüritusele leidub kuu aega kestva elamusfestivali sündmuste kalendrist ka teisi suuremaid ja väiksemaid üritusi, mis tempokamaid või hoopis mahedamaid elamusi pakuvad.

Näiteks saavad spordihuvilised panna end proovile Harku valla orienteerumisradadel, Astangu maa-aluse maailma matkadel või Pakri poolsaare hiidrahnudega tutvust tehes. Kultuurihuvilised saavad aga lüüa kaasa piirkonna traditsiooniks kujunenud kollaste akende kujundamisel Kumnas, Tuulas toimuval akvarellmaalimise töötoas või hoopis Vasalemma lossi muusikaelamusi nautides. Loodussõpradele leidub aga võimalusi nii loodusmatkadel osalemiseks kui ka hoopis lõikuspeol või räätsamatkal kaasalöömiseks.

Festival lõppeb 31. oktoobril Harjumaa Muuseumis halloween'i tähistamisega.