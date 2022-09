Tom Hardy tegi võitluskunstide turniiril võiduka üllatusesinemise

The Guardian teatas, et Hardy osales 2022. aasta Brasiilia jiu-jitsu lahtistel meistrivõistlustel, mida peeti Inglismaal Milton Keynes'i keskkooli spordisaalis. Tema kohalolek oli üllatus nii pealtvaatajatele kui ka vastastele, sest sisenes võistlusele oma pärisnimega Edward Hardy.

"Kõik tundsid ta ära. Ta oli väga tagasihoidlik ja võttis hea meelega aega, et inimesed saaksid temaga pilti teha. Oli tõeline rõõm, et ta meie üritusel võistles," ütles meistrivõistluste pressiesindaja The Guardianile.

Üllatusesinemine on teist korda viimaste kuude jooksul, kui Hardy osaleb võitluskunstide turniiril etteteatamata. Augustis võitis staar Inglismaal Wolverhamptonis REORG lahtised jiu-jitsu meistrivõistlused.

"Tundsin ta kohe ära. Kõik teavad, kes on Tom Hardy, kas pole?" rääkis Danny Appleby, Hardy vastane Wolverhamptonis, kohalikule ajalehele Teeside Gazette. "Ma olin šokeeritud," lisas ta. "Hardy on tõesti tugev mees, ma poleks arvanud seda, sest ta on kuulsus. Mul läheb hästi, olen osalenud umbes kuuel turniiril ja igal ühel olen olnud poodiumil, kuid Hardy on ilmselt siiani mu kõige kõvem konkurent," ütles Appleby.