Narvas korraldatakse esimest korda integreeriv tantsupidu

Tantsupidu leiab aset Narvas EV100 pargis. "Meil on kümme eesti rahvatantsu, üks tšuvaši ja üks Ukraina rahvatants," lausus Ida-Virumaa vabatahtliku noorteühingu kommunikatsioonispetsialist ja tantsupeo korraldaja Jaana Linno. "Tasub ka mainimist see, et see tantsupidu on pühendatud Ullo Toomi 120. sünniaastapäevale."

"Tegemist on integreeriva tantsupeoga," jätkas ta." Me saime kõige kiiremini kontakti nendega," viitas ta rahvatantsudele, mis tantsupeol esindatud on. "Aga tahaks järgnevatel tantsupidudel aina rohkem ja rohkem ka teisi esile tuua."

"Neil on praeguseks 12 inimest kaasatud ja nad tegelikult tegutsevad täiesti aktiivselt ning püüavad oma seltsi ja rahvust Narvas esile tuua," rääkis Linno tšuvaši tantsutrupist.

"Ma olen tantsimisega terve elu tegelenud, et minu jaoks ei ole nii raske," vastas ta küsimusele, kas tšuvaši tants on tema jaoks võrreldes teiste rahvatantsudega keeruline.

"Hetkel on registreerunud 12 truppi," sõnas Linno. "Ja tegelikult mahub veel," tegi ta üleskutse ka teistele tantsijatele registreeruda.