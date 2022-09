"Reeturi" teine hooaeg toob vanad tuttavad ja realistlikud võitlusstseenid

"Uinunud agent võib öelda agendi kohta, kes ei ole aktiivne. See ei tähenda, et teda oleks agentide listist maha võetud," rääkis sarja režissöör Ove Musting. "Korra oled juba reetmisega tegelenud, siis sa oled nõela otsas, kust sind iga kell võidakse tagasi mängu tõmmata."

Sarja peategelane Alfred Vint on paarikümne aastaga riigiaparaadis rahulikult kõrgele kohale tõusnud. Musting ütles, et uinunud agendile kohaselt tunneb Vint ennast päris turvaliselt, kuni ühel päeval ilmub välja tema vana "sõber" Valeri Blok. "Venemaal tabatakse Eesti agent ja Valeri Blok annab Alfredile ülesande see agent paljastada," sõnas sarja produtsent Jaan Laugamõts. "Narvast saadetakse kaks kapo tegevagenti, kes peavad tuvastama, kas ka Eesti pool on Vene nuhk," lisas ta.

"Meil on vahele jäänud üsna omajagu luurajaid," rääkis Laugamõts, kelle sõnul pole sarja sisu väljamõeldis, vaid põhineb päris elul. "See on lugu, mis asub meile nii mõnelegi palju lähemal, kui me arvame," ütles ta.

"Mind üllatas sarja juures kõige rohkem see, kui nahaalselt reeturid käituvad, kui lihtne on neid tõmmata orki, kui lihtne on manipuleerida lähedasi nõrkuste või pahede kaudu," rääkis Musting.

Sarja võttemeeskond koosnes rohkem kui 150 inimesest. Neil oli 23 võttepäeva, mille sisse pidi mahtuma 43 eri asukohta. "See on täiesti hullumeelne olukorras, kus koroona möllas paremal ja vasakul," sõnas Laugamõts. Musting lisas, et võtteid viidi suvel läbi 30-kraadise kuumaga.

"Reeturi" tegijad said oma meeskonda kaasata mitmesuguseid spetsialiste, sealhulgas eriüksuslasi. Nad näitasid, kuidas käib agendi mahavõtmine ja võitlus. "See pole kaugeltki mitte ilus võimlemine nagu Hollywoodi filmides, vaid tegelikult see on väga kiire ja valulik," ütles Musting. "Hollywoodi filmides oleme me harjunud, et igasugune võitlus kestab kolm-neli minutit, palju kilde ja karjumist. "Reeturis" käivad võitlusstseenid realistlikult," rääkis Laugamõts. "Samamoodi on autentne eriüksuslaste suhtlus. Me salvestasime spetsiaalselt eraldi nende omavahelist kommunikatsiooni teksti, kuidas nad annavad infot edasi," lausus Laugamõts ja lisas, et sarjas toimub kõik täpselt nii, nagu päriselus.

Sarja "Reetur" teine hooaeg on ETV eetris reedeti kell 20.