Jaanus Saks uuest albumist: mõtlesin, et teeks midagi rahulikumat

"Me otsustasime sel korral füüsilisel kujul plaati mitte välja anda, sest digimaastik on niivõrd suur ja lai. Ilmselt striimimisplatvormidel on seda kõige mõistlikum välja anda," lausus Randmann.

"Muusika on nagu peresuhe - ikka väiksed vaidlused peavad olema," kommenteeris Saks albumi koostamise protsessi.

Saksi sõnul on lood kirjutatud umbes viimase kahe aasta vältel. "Mõtlesin, et teeks midagi rahulikumat ja R&B taolist muusikat, mis ei ole võib-olla nii populaarne, aga seda on mõnus kuulata," tutvustas Saks ning selgitas, et kuna ta on juba muusikat pikalt teinud, siis vahelduse mõttes tahab ta uusi žanreid katsetada.

"Ma arvan, et minu stiil kisub ka popi poole. Ei tahaks kindlat žanrit ette öelda - teen seda, mis meeldib," rääkis Randmann enda loodud muusikast. "Albumi nimeks saab "Vastandid tõmbuvad"," lisas Saks.