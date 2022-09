Zooloog Tartus hulkuvast karust: kõigil tasub ettevaatlik olla

Tartu linnatänavatel jookseb juba mitmendat päeva ringi karu. Zooloog Marko Mägi tõdes "Ringvaates", et linnas tasub kõigil ettevaatlik olla ja ta pole sugugi veendunud, et karu on inimeste silme eest kuhugi metsa saanud.

Mägi sõnas, et kolmapäeval nägi ta seda karu sisuliselt oma akna all.

"See on mul mõnikord väga tavaline aeg hommikujooksu teha, täpselt samal tänaval, kus see karu jalutas. Nii et ma olin päris õnnelik, et ma täna hommikul välja ei läinud."

Mägi tunnistas, et käis isegi hiljem karu jälgi otsimas, kuid ei leidnud neid. "Asfalti peal on ka keeruline karu jälgi leida."

Tema sõnul ei ole mõistlik hakata Tartus hulkuvat karu jälitama, sest see ainult hirmutab seda. "Mõistlik oleks see loom sinna jooksma jätta või natukene kaugemalt vaadata."

Mägi sõnas, et kui teda paar päeva tagasi nähti esimest korda ja kolmapäeval uuesti linna teises servas, siis tekib kohe küsimus, et kuidas ta teise linnaserva jõudis. "Kas ta tõesti ainult öösiti ringi liikunud ja päeval magab salaja põõsas või on ta ümber linna suure tiiru teinud – kes teab."

Mägi sõnul oleks põnev teada, kuidas karu seal Tartus ringi liigub. Ta tõdes, et kõigil tasub Tartus ettevaatlik olla.

"Me ei tea, kuhu ta läheb. Ta tuli Ropka kaudu Tartusse sisse ja Supilinn, mis sisuliselt on risti Tartut, täna ta oli seal. Võib loota, et ehk ta läks sealt minema, aga kuna Tartu ümbruses väga suuri metsi ei ole, siis ega ma väga optimistlik ei ole, et kuskilt inimeste silme alt ära saab."

Kuigi tegu on noore karuga, on ta ühtaegu ka Eesti suurim kiskja, märkis Mägi.

"Kunagi eitea, kuidas karu linnas käitub. Me võime ette kujutada, kui inimene juhtub kogemata puhkusereisil suvalisse rongi ja sõidab suvalisse linna ega tea, kus ta on, kui ta asub rongist välja, siis see üllatus, on üsna suur. Usun, et sellel karul on täitsa samasugune tunne."