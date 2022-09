Selena Gomezist valmib dokumentaalfilm

Dokumentaalfilm kannab pealkirja "Selena Gomez: My Mind and Me" ning räägib laulja ja näitleja elust rambivalguses viimase kuue aasta jooksul. Film kajastab ka superstaari ootamatuid personaalseid probleeme, mis teda karjääri tipphetkel tabasid.

Film esilinastub 4. novembril voogedastusplatvormil Apple TV+.

Vaata dokumentaalfilmi "Selena Gomez: My Mind and Me" treilerit siit: