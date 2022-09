Rändur Timo Palo Vällamäest: meie esivanemad pidasid seda võimsa väega paigaks

"Tõenäoliselt on väga paljud inimesed sõitnud Võrumaale põhja poolt lähenedes. Tegelikult juba eemalt, enne kui Vagula järv meid tervitab, on näha kaks väga selgelt horisondil eristuvat mäge," tutvustas Palo. "Vasakpoolne on Vällamägi ja parempoolne Suur Munamägi," lisas ta. "Vällamägi on oma kujult ja vormilt massiivsem kui Suur Munamägi, kuigi ta kõrguse poolest jääb natukene alla."

Palo sõnas, et Vällamäel on kaks tippu ning selle peal kasvab põlismets. "Mägi on eriline ka selle poolest, et siin kasvav mets on võrdlemisi vana — 120-130 aastat vana. Teadaolevalt 19. sajandi keskpaigas oli see mägi viimati lage. Pärast seda on saanud mets siin võrdlemisi inimesest puutumatult areneda."

Polaaruurija teatel on mäe varjus on veel üks märkimisväärne objekt — Vällamäe raba. "Selle turbalasundi pakuseks on mõõdetud 17 meetrit," sõnas ta. "Kui raba kasvab umbes millimeeter aastas, siis see on hakanud pärast jääaja lõppu aegamisi moodustuma."

"Meie esivanemad pidasid seda võimsa väega paigaks. Ma usun, et siinset väge olen minagi tunda saanud. Peale selle, et aastate jooksul on Vällamägi mind füüsiliselt arendanud ja treeninud / .../ on ta mulle andnud midagi ka vaimselt. Ta on olnud mulle rahupaik — koht, kuhu ma ikka ja jälle tagasi tulla tahan," lausus Palo.

