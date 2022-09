Voldemar Kuslap tähistab 85. eluaastat: mul on veel säilinud uudishimu ümbritseva vastu

Rõude külamajas andis hiljuti raskelt koroonat põdenud Kuslap viimase kontserdi ja väikestviisi peaproovi enne suurt sünnipäeva. Laupäeval, 24. septembril täitub Eesti ühel armastatumal meeslauljal – ja seda nii klassikalise kui kergema muusika žanris – 85 eluaastat.

Lisaks soojale aplausile pani Rõude rahvas Voldemarile kingiks kaasa kohalike naiste kootud vaiba.

Suurema osa oma karjäärist ehk ligi 60 aastat on Kuslap olnud rahvusooper Estonia solist ja tunnistas ka ise, et ühe lihtsa maapoisi jaoks on see olnud erakordne teekond. "Nüüd ma vist küll esimest korda julgen eetris öelda, et veel 60 aastat tagasi oleksin ma küll vaevalt suutnud ette kujutada, et mind ootab ees nii huvitav, nii kirju, nii sündmusterikas elu! Tore elu! Ma olen õnnelik inimene!" kinnitas Kuslap.

Laulja sündis 24. septembril 1937 Peipsi taga Oudova rajoonis ümberasujate peres. Ta ei mäleta oma isa, kes jäi punavõimude repressioonide tõttu kadunuks, kui poiss oli alles imik. Pere neli last kasvatas üles ema. Sõja ajal Tartumaale kolinud Volli – nii on sõbrad kutsunud teda läbi elu – õppis algul kutsekoolis brigadiriks, kuid saavutas tänu ilusale baritonile esikoha rajooni isetegevusvõistlusel. Siis kutsuti ta Tõrva kultuurimaja juhtima ning jäi seal kõrva oma esimesele lauluõpetajale. Edasine on ajalugu. 1964. aastal liitus konservatooriumi tudeng Kuslap koorilauljana Estonia trupiga ning üsna pea esines juba solistina. Praeguseks on tema kontol ligi sada rolli ainuüksi ooperi-, opereti ja muusikalilaval.

Konservatooriumi teisest kursusest peale on tema kõrval seisnud abikaasa Kaie, kes on koorijuhi haridusega ja kindlustab siiani truult ooperitähe ning avaliku elu tegelase tagalat.

Voldemar Kuslap on Eesti kõige pikema staažiga tipptasemel meeslaulja, aga ühtaegu ka põhjatu ajaloo varasalv. Estonia kõrval on ta üle poole sajandi tuuritanud ka sooloartistina. Kultuurirahva ajalugu, nendega juhtunud naljad ja tõsielulised kurioosumid-juhtumised on Kuslapi leivanumber nii kontserdikavades kui ka seltskonnas. Õige pea ilmuvad need tema sulest ka raamatuna.

Energiat ja sädet hoiab Kuslap liikumisega. "Mul on veel säilinud huvi ja uudishimu ennast ümbritseva vastu," rääkis ta. "Võiks palju rohkem liikuda, olen laisaks jäänud. Metsajooks on asendunud kepikõnniga, aga ma püüan, jah, olla nii vaimses, füüsilises kui ka vokaalses vormis."