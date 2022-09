Silvia Lotman: tänapäeva loodusfilmid räägivad muutuvate oludega toimetulekust

"Täna on eriline päev loodusfilmide festivalile ja mitmele filmitegijale, sest täna on ühe filmi maailmaesilinastus ja meil on selle festivali ajal ka ühe Eesti filmi esilinastus," tutvustas Lotman "Terevisioonis".

"Pesukarud, ellujäämissõdalased" on film, mille maailmaesilinastust saab festivalil näha. "Film võimaldab minna looma elu sisse ja näha, kuidas tema elab ja oma keskkonnas toimetab," lausus festivali direktor. Ta lisas, et loodusfilmid võimaldavad inimestel loomi paremini mõista ja nendega paremini arvestada.

Režissöör Remek Meeli "Suur Soo" on teine film, mis festivalil esilinastub. "Ootame publikut Eesti filmitegijale kaasa elama," tegi Lotman üleskutse. Ta sõnas, et film kajastab seda, kuidas looduses igapäevategevustega hakkama saada ja loodusega üleüldiselt suhestuda.

"Tänapäeval räägivad kõik loodusfilmid sellest, kuidas muutuvates oludes, muutuva kliimaga või kaduvate elupaikadega toime tulla," rääkis Lotman, millele tänapäeva loodusfilmid keskenduvad. "Nüüd on teemad ka teaduslikult huvitavad," lisas ta, et filmid on muutunud palju sisulisemaks.

Matsalu loodusfilmide festival kestab 21. septembrist kuni 2. oktoobrini. Filme on võimalik vaadata nii Lihulas kui ka teistes Eestimaa paikades. "Meil on 60 filmi ja me oleme püüdnud väga laia paleti sinna saada," sõnas Lotman lõpetuseks.