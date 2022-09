"Õnne 13" stsenarist uuest hooajast: Mornasse jõuavad rahamured

Teede, kes alustab sel sügisel oma 9. hooaega "Õnne 13" stsenaristina, meenutas, et sarja hakkas ta kirjutama kõigest mõni nädal pärast lavakooli lõpetamist, olles ise samal ajal 24-aastane. Teede tunnistas, et esialgu lootis ta vastu pidada ühe hooaja ning seejärel teatepulga järgmisele stsenaristile edasi anda. "Ma polnud isegi paberi peal näinud, milline stsenaarium olema peaks," meenutas ta.

Teede sõnas, et "Õnne 13" pikaealisuse saladus on selles, et see on kodune ning kajastab tavaliste inimeste väikeste muredega maailma. Stsenaristi sõnul proovitakse iga aasta leida hooaega teemasid, mis parasjagu Eesti inimeste elus kõige tähtsamad on. 30. hooajas tuleb palju juttu rahamurdest. "Mornas meil läheb spaa pankrotti, sest elektriarveid ei suudeta maksta, ja see mõjutab ämblikuvõrguna tervet linna."

Ühe osana oma tööst käib stsenarist üle Eesti sarja vaatajatega kohtumas. "Just väikeste kohtade publikule meeldib väga arutada "Õnne" küsimusi. Kui ma räägin nende inimestega, on mul selline tunne, et nad teavad "Õnnest" rohkem kui ma ise."

Tihti küsitakse Teedelt kohtumistel, millal on võimalik ekraanil ka Lepiku Salmet näha. Stsenarist kirjeldas, et sarja alguses, kui Lepiku Salme karakter stsenaariumisse kirjutati, taheti tema rolli küll erinevaid näitlejaid, kuid keegi ei saanud eetrisse tulla. Lootust Lepiku Salmet kunagi ekraanil näha Teede sõnul pole.

"Lõpuks oli see, et nii kaua polnud teda näidatud ja otsustati, et nüüd me enam ei näitagi. /---/ Ükskõik, milline näitlejanna tema mütsi pähe paneks, ma arvan, et inimesed oleks pettunud, sest igal ühel on oma Lepiku Salme välja mõeldud," sõnas ta.

Seda, millal Mornasse esimene omasooline paar tuleb, Teede öelda ei oska. "Me oleme arutanud küll seda, aga mulle tundub, et see keeraks hästi kiiresti negatiivseks, mida ma ka ei taha. /---/ Näitlejatele õpetatakse koolis, et iga näitleja peab olema oma rolli advokaat, aga autor peab olema iga rolli advokaat. Mulle tundub, et geidega peaksin ma superpalju homofoobset dialoogi kirjutama ja ma ise kuidagi heitun sellest, sest ma ei taha sellest kirjutada," sõnas stsenarist.