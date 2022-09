Video: esmaabiõpetaja õpetas "Terevisioonis" esmaabivõtteid

Laidma märkis, et selleks, et esmaabi korrektselt anda, on oluline oma teadmiseid aeg-ajalt uuendada. "Esmaabi, mis puudutab ka elustamist, muutub ajas. Me peaksime ajaga kaasas käima ja asju meelde tuletama, sest kui esmaabi andmine ei ole igapäevane tegevus, siis kriisiolukorras, kus inimene nõuab kiiret lähenemist, jäädakse hätta," tõdes ta.

Laidma õpetas, et kokkukukkunud inimese puhul tuleb esmalt jälgida, kas inimene hingab. Kui jah, tuleb ta pöörata küljele, kui ei, tuleb vabastada tema hingamisteed, lükates kannatanu pea kuklasse. Kui ka hingamisteede vabastamise järel ei hakka inimene hingama, tuleb alustada südamemassaži.

Laidma sõnul on oluline, et südamemasaaž oleks katkematu. Samuti tõi ta välja, et enam ei käi südamemassaži juurde suust suhu hingamine. Südamemassaži tegemiseks tuleb võimaluse korral eemaldada kannatanult nii palju eest avatavaid riideid kui saab. Kuna jõud asub inimese käetüves, on oluline, et käetüvi saaks inimese rinnakuluu peale. Esmaabi andva inimese küünarnukid peavad südamemassaži ajal olema lukus ning käed ei tohiks tõusta kannatanu rinnakult. Südamemassaži tuleb teha kas kiirabi saabumiseni või hetkeni, mil inimene hakkab hingama.

Kuni 8-aastastele tehtav südamemassaž erineb vanematele inimestele tehtavast massažist vaid sellega, et rinnakuluule asetatakse kahe käe asemel üks.

Kui aga inimene on endale midagi kurku tõmmanud ning ta ei köhi, hinga ega räägi, tuleks kasutada tema peal Heimlichi võtet. Selleks peab abistaja minema kannatanu selja taha, panema käe rusikasse ning asetama käed ümber kannatanu nii, et need asuksid kannataja nabast kõrgemal. Selleks, et võõrkeha kannatanu hingamisteedest välja saada, peab abistaja kannatanu ümber asetatud käsi kiiresti ülespidiselt taha tõmbama.