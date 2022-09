Värske singli "Jää" instrumentaal on võetud The Chainsmokersi loost "High" ning singli taustapildil on möödunud aastal surnud Michael Nesmith, kes sai tuntuks pop-rokk ansambli The Monkees liikmena. Lool puudub järeltöötlus.

Kuula Aropi uut singlit "Jää" siit: