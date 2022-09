Harlem Globetrottersi mängija: harjutame vist rohkemgi kui NBA

"Meie ajalugu on pikk. Kõik meeskonna liikmed on korvpalli tipud," tutvustas Darnell "Speedy" Artis Harlem Globetrottersit. "Aastal 1985 tuli meie tiimi esimene naine," lausus ta. "Wilt Chamberlain, keda liigitatakse ajaloo viie parima NBA mängija hulka, oli omal ajal Harlem Globetrottersis, enne kui NBA-sse läks."

Speedy nentis, et kui ta Globetrottersi katsetele kutsuti, siis ei osanud ta veel trikke teha. "Valdasin palli hästi ja olin hea viskaja," rääkis ta oma toonastest trumpidest. "Ja siin ma nüüd olen. Mul läheb seitsmes hooaeg," lausus ta, lisades, et harjutas igapäevaselt, et trikid selgeks saada.

Harlem Globetrottersi nimel on ka mitmeid Guinnessi rekordeid, muuhulgas ka kaugeima tabatud haakviske ja kaugeima kinniste silmadega tabatud viske rekordid.

"Me harjutame vist rohkemgi. Iga päev. Ja ma tean, et NBA-s pole iga päev trenne," vastas Speedy küsimusele, kui palju treenivad nemad võrreldes NBA-ga. Ta lisas, et Globetrottersi meeskond läheb iga päev varakult jõusaali. "Hoolitseme, et oleksime tasemel. Pingutame, et iga päev paremaks saada."

Harlem Globetrotters mängib kolmapäeval, 21. septembril Saku Suurhallis.