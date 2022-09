Raadio 2 esitleb Euroopa tähtsaimal talendifestivalil Eesti artisti Ivi

"Meil on eriti hea meel, et tänavu valisid Eurosonicu korraldajad meie pakutud kandidaatidest välja just Ivi, kes on läbi ja lõhki meie jaama artist," märkis Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare. "Kõigepealt sattus tema lugu "Day x Night" Koit Raudsepa saate rubriiki "Nädala debüüt", sealt edasi juba meie ametlikku pleilisti ja lõpuks saavutas selle, et võttis aastahiti galal endale trofee R2TOP1 ehk aasta jooksul enim eetris kõlanud laulu auhinna. Eurosonicu kutse tähendab, et temas nähakse ka rahvusvahelise karjääri potentsiaali."

1999. aastast alates on Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) raadiojaamad tutvustanud Hollandis Groningenis sadu uusi talendikaid artiste. Raadio 2 kui EBU Eurosonicu grupi aktiivne liige on varem festivalil esitlenud teiste seas Eesti artiste Rita Ray, Puuluup, Holy Motors, Ewert and The Two Dragons jpt. Festivalil esineb 350 artisti ja seda külastab 40 000 inimest, nende hulgas 4000 muusikatööstuse professionaali üle kogu maailma.

Eurosonic Noorderslag toimub Groningenis 18.-21. jaanuaril 2023.