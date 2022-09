Puutöömeister: inimesed on aru saanud, et isetegemise rõõm on suur

Kihulane demonstreeris saates, kuidas teha puidust pingijalga. "Kui sa küsid, kas see on arhailine tegevus, siis jah," sõnas ta. "Kuigi ma olen ka kaasaegseid tööriistu käes hoidnud, siis ma ei kujutaks ette, millega seda tööd oleks lihtsam teha," lisas Kihulane oma töömeetodi tutvustades.

"Mu kätte sattus Ants Viirese raamat "Puud ja inimesed"," meenutas Kihulane, kuidas ta jõudis sellise puutööni, nagu ta praegu teeb. "Sellist asja ma ei olnud kunagi teinud, nagu liimeistriga voolinud või kirvega tagunud."

"Mulle õnneks tundub küll, jah," vastas puutöömeister küsimusele, kas inimestele meeldib tänapäeval iseseisvalt asju teha. "Ma ei tea küll, kelle kaasmõjul, aga inimesed on aru saanud, et isetegemise rõõm - isegi, kui midagi välja ei tule - on juba niivõrd suur." Kihulase sõnul on tuttavatel külas käies kahte sorti inimesi: need, kes uhkeldavad ostetud asjadega ja need, kes näitavad, mida nad ise teinud on.

Kihulane teatas lõpetuseks, et ta on võtnud oma missiooniks säilitada Eesti kultuuriruumis info, kuidas erinevaid puutöid tehakse. "Mitte, et meil on see lihtsalt kuhugi kirja pandud, vaid ka füüsiline tegevus säiliks."