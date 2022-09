Mooste kultuurikeskuse juht hoidiste näitusest: kodukokkadel on põnevaid leide

"Me ei vali parimat välja - me lihtsalt toome oma kogukonnale näitamiseks erinevaid hoidiseid, millega kõik tutvuda saavad," sõnas Aruoja ning lisas, et võimalik on ka hoidiste koostisained välja kirjutada ja neid ise kodus katsetada.

Aruoja tutvustas, et pooled hoidistest on magusad ja pooled soolased. "Aastad on muidugi erinevad - vahepeal ruulib suvikõrvits, vahepeal tšilli," rääkis ta trendidest.

Saatejuht Reimo Sildvee proovis kukeseene-köögivilja, porgandi-šokolaadimündi ja punapeedi-rabarberimahla hoidist. "Tore, kui kodukokad leiavad selliseid kooslusi," kommenteeris Aruoja.

Hoidiste näitus on avatud kuni reedeni, 23. septembrini Mooste kultuurikeskuses.