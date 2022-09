Tanel Veenre: kroonijuveelid on oluline osa ehteajaloost

"Ringvaate" stuudios käis kuninglikest ehetest rääkimas ehtekunstnik Tanel Veenre, kes märkis, et kroonijuveelid on oluline osa ehteajaloost, mis tihti enim silma paistab.

Veenre sõnul on kuninglike juveelide puhul eriline see, et kuna neid on põhimõtteliselt võimatu hävitada, on need pidevas ringluses, olles kord sõrmuses, kroonis või mõnes muus ehtes. "Ma ei olegi aru saanud, miks nad seda teevad, aga ju nad kohandavad neid selle kuningliku kandja gabariitidele ja ajastu maitsele," lisas ta.

Kuninglikud juveelid kuuluvad kahte kategooriasse: need, mis kuuluvad kroonile ja need, mis kuuluvad erakogusse. Nii valitsuskepp, impeeriumi riigikroon kui ka riigiõun, mis kuninganna ärasaatmisel tema sarga peal olid, kuuluvad kroonile ja lähevad nüüd järgmisele valitsejale.