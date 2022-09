Kai-Ines Nelson kuninganna matusest: kõik soovisid oma austus üles näidata

Matusetseremooniat ERR-i kanalites kommenteerinud Anna Pihl märkis, et ühiskondlik huvi kuninganna ärasaatmise vastu oli suur ning talituse ajal sai ta nii sõpradelt kui ka tuttavatelt kirju, et nad vaatavad ülekannet. "Juttu jagus kaheksaks tunniks, aga meeleolu oli ka selline, et ei pidanud liiga kiiresti rääkima, mis kindlasti tegi selle olukorra lihtsamaks," kirjeldas Pihl.

Nelsoni sõnul oli kuninganna ärasaatmine suurepäraselt korraldatud ning kogu Suurbritannia oli koondunud kuninganna mälestust austama. "Kõik olid väga aupaklikud ja soovisid oma austust üles näidata," kirjeldas ta.

Nelson märkis, et kuna kuninganna Elizabeth II oli kõige kauem Ühendkuningriigis ametis olnud monarh, on tema matust ka varem läbi mängitud. "Kuninganna tegi ise elu jooksul märkusi ja parandusi ning jumalateenistusse põimiti sisse elemente tema kadunud abikaasa Philipi matusest, kroonimistseremooniast ja ka pulmadest. Neid elemente oli nii palju, et need tegidki sellest matusetseremooniast ühe ajaloo võimasaima sündmuse," sõnas ta.

Pihli sõnul, arvatakse Londonis, et umbes kaks miljonit inimest tuli tänavatele, et kuningannaga hüvasti jätta. "Inimesed, kes Buckinghami palee ees kuninganna sarka ootasid, kirjeldasid, et seal oli selline vaikus, et isegi kajakate tiivalööke oli kuulda. Austusest kuninganna vastu olid need massid täiesti vait ja jätsid temaga hüvasti."