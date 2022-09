Taavi Paomets uuest eestikeelsest albumist: tahtsin oma juurtele kummarduse teha

Eelmisel nädala andis produtsent Taavi Paomets projekti Avoid Dave alt välja viienda albumi "Allika Miis", mis on sisaldab eestikeelseid lugusid. Paomets märkis Raadio 2 hommikuprogrammis, et emakeelne album on kummardus oma juurtele.

Paomets sõnas, et uue albumi kirjutamist alustas ta umbes kolm aastat tagasi – ajal, mil ta läks läks uuesti ülikooli ja alustas õpinguid Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias. Paomets nentis, et uuesti soovis ta ülikooli minna selleks, et oma seniseid oskuseid kinnistada ja varasemaid teadmiseid täiendada.

Produtsent märkis, et talle väga meeldis kultuuriakadeemias propageeritav pärimustaust, millega ta õpingute ajal palju kokku puutus. "Olen terve oma elu olnud lääne meedia ja info vallas ning tahtsin rohkem eesti kultuuri kohta teada saada. Erinevates tundides ja õppejõudude kaudu sain päris palju häid näpunäiteid ja mõte hakkas teistpidi liikuma," kirjeldas ta.

Uue albumi tahtis Paomets just eestlastele suunata – osalt kummardusena enda juurtele, teisalt selleks, et endale ja kuulajatele tõestada, et eesti keeles on võimalik ka sellises stiilis tekste kirjutada. "Ma panin väga suure rõhu tekstiloomele ning ma tahtsin, et see sõnum jõuaks kohale ka siis, kui inimene ei analüüsi seda muusikat, vaid lihtsalt kuuleb kuskilt," märkis ta.