Reet Linna alustavale muusikule: tee endale selgeks, millest laulad

"Lauljastaaž on iseenesest üsna varakult alanud," meenutas Linna, et ansamblis MERL hakkas ta laulma umbes 50 aastat tagasi ning sealt hakkas ka tema aktiivsem muusikukarjäär pihta. "Ühel hetkel tegin valiku televisiooni kasuks," tõdes Linna, kuid lisas, et päris võõrdunud pole ta muusikast kunagi.

"Viimasel ajal ma laulan suure avalikkuse ees vähem, aga olen teinud üsna palju laulutekste, mis on ikkagi otseselt seotud ka laulmisega," jätkas Linna ja sõnas, et tema kuulsaim laulutekst on Karavanile kirjutatud "Pärlipüüdja".

"Tegelikult on naisi Eestimaal rohkem kui mehi, aga kuidagimoodi on nii, et olgu need mistahes festivalid, konkursid, superstaarid – kuidagi jäävad mehed peale," mõtiskles Linna. "Kui ma enda seisukoha ütlen, siis mulle tundub, et need tüdrukud, kes on konkureerinud siin-seal, on üsna üheülbalised – üsna sarnased," arvas Linna ja lisas, et ta ei ütleks, et naisi on kuidagi muusikamaailmas ahistatud.

"Kui sa satud õige produtsendi või mänedžeri juurde, siis ei ole sul mitte mingisugust põhjust viriseda, et mind ei ole keegi tahtnud või võtnud kusagile," lausas Linna. "Minu nägemuse või kuulmise järgi / .../ võib-olla mõni on selline, keda ma ei olekski üldse nii tippu lasknud," kommenteeris ta.

Samas mõtiskles Linna, et mitukümmend aastat tagasi oli naismuusikuid palju vähem kui praegu. "Mina olin rohkem Marju Kuudi hõlma all," meenutas ta ning sõnas, et Anne Veski ja Marju Länik olid veel ühed vähestest toona tuntud naismuusikutest. "Mina mahtusin justnimelt väikestele lavadele ära," tõdes Linna, et esinemistest puudust ei olnud.

Reet Linna kinnitas ka intervjuus, et poeg Robert Linna hakkas muusikuks täiesti omal käel ning tema poega kuidagi ei suunanud – kui, siis ainult alateadlikult. "Plaate oli meil kodus tohutult palju. Ta kuulis, mida meie mängisime ja ise kuulasime." Küll aga meenutas Reet, et tema isa, helilooja Arved Haug nägi Robertis potentsiaali juba varakult.

"Tänapäeval ei too mitte keegi sulle mitte midagi ette," vastas Linna küsimusele, mida ta soovitaks noorele alustavale muusikule. "Kui sa tunned, et oled küps ja valmis, siis on põhiline see, et sa leiaksid oma kindla niši," lisas ta. "Teine asi on teha endale selgeks, millest sa laulad. Publik saab ju sellest kohe aru, kui sa ei saa aru, millest sa laulad."