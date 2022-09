Sinead O'Connori dokumentaalfilmist ilmus treiler

Iiri laulja Sinead O'Connori dokumentaalfilmist "Nothing Compares" ilmus ametlik treiler.

Dokumentaalfilm "Nothing Compares" räägib loo laulja-laulukirjutaja Sinead O'Connori karjäärist. Linateose režissöör Kathryn Ferguson hakkas dokumentaali kallal töötama juba 2018. aastal. Filmi on lisatud ka Sineadi muusikalised live-etteasted seninägemata kaadritest.

Filmi pealkiri on inspireeritud lauljanna 1990. aastal ilmunud edukast singlist "Nothing Compares 2 U".

"Nothing Compares" esilinastub New Yorgi ja Los Angelese kinodes 23. septembril ning Showtime'i voogedastusplatvormil 30. septembril. Film on 97 minutit pikk.