Post Malone kukkus kontserdi ajal laval olnud auku ja vajas meditsiinilist abi

Post Malone'il on käimas kontsertturnee seoses suve alguses ilmunud albumiga "Twelve Carat Toothache". Laupäeval, 17. septembril esines Malone USA-s St. Louis'e linnas ning kukkus laval auku, mille kaudu eemaldati eelnevalt kitarr ning mis oli kogemata poolenisti lahti unustatud.

Malone oli peale kukkumist silmnähtavalt tugevates valudes ega suutnud laulda. Meedikud viisid ta lavalt minema ning Malone lubas mõne minuti pärast tagasi olla, kuid pöördus tagasi lavale alles 15 minuti möödudes.

"St. Louis, mul on pagana kahju, et rikkusin tänase kontserdi ära, daamid ja härrad," vabandas räppar lavale tagasi tulles. "Ma luban, et järgmine kord, kui ma siia tulen, siis ma ei riku teie õhtut ära - vabandan selle pärast."

"Tänan teid kannatlikkuse eest. Lava keskel oli suur auk ja ma lihtsalt kukkusin sinna sisse," lisas ta.

Malone teatas sotsiaalmeedias päev hiljem, et talle kirjutati haiglas välja valuvaigistid, kuid temaga on muidu kõik hästi ning ta saab turneed jätkata.

