Leila Miller kunagisest kuulujutust: täielik jura!

"Täielik jura, ausalt öeldes täielik jura," vastas harva intervjuusid andev lauljatar, kui Oja luges Vikipeediast ette, kuidas Miller Karavani poistele peatsest Eestist "ära hüppamise" plaanist ei rääkinud, kuid andis vihje sellega, et jõi nende Tabivere kontserdil viina.

"Mu emale räägiti sellist asja, et mind oli kuskilt baarist välja talutatud kahe mehe vahel, kuna ma ei võtnud enam jalgu alla, aga ma olin tol ajal täiskarsklane, ma ei joonud üldse," kinnitas Leila Miller ning lisas: "välja arvatud ühel korral, kui ma jõin ära pool pudelit šampust ja siis läksin kuuma vanni. Mis te arvate, miks ma seda tegin? Ikka selleks, et rasedust vältida. Tol ajal ei olnud ju rasestumisvastaseid vahendeid ja hirm oli suur. See oli üldse esimene kord, kui ma jõin alkoholi ja tundsin joovet."

"See on väga kummaline, aga inimesed ju usuvad palju kummalisemaid asju," imestas Milleriga saatesse tulnud muusik Are Jaama.

Miller ütles, et ta ei loe internetist enda kohta kirjutatud artikleid. (Pärast saadet eemaldati valeväide Leila Millerist kõneleva Vikipeedia artikli lehelt - toim)

Leila Miller nimetas enda lauljatee algust juhuseks: "Mind ei tõmmanud mingi muusika, aga ma olin aktiivne, kuskil oli vaja laulda. Olin suviti õpilasmalevas, olid kokkutulekud ja isetegevused, kus oli vaja midagi teha, Nii ma siis laulsin, koolid võistlesid omavahel ja siis märkas mind mingil teleülekandel Toivo Lend, kes kutsus bändi ja täpselt nii läkski, et sinna bändi ma jäin. Sellest sai Kontor ja hiljem sai Karavan. Elu on täis juhuseid," rääkis ta.

Leila Miller aastal 1983 Autor/allikas: ERR

1984. aastal põgenes Leila Miller koos tollase abikaasa Valdo Randperega Soome kaudu Rootsi.

"Me seisime nagu kivistunult Georg Otsa tekil, kogu see laevale saamine oli nii keeruline, pidime läbi tegema kõikvõimalikud kontrollid. /../ Valuuta oli peidetud kingadesse voodri vahele. Jõle ärev oli kuni viimase hetkeni — kas me ikka saame peale," meenutas ta ning lisas, et laeval olles püüdsid nad mällu talletada iga maja ja torni, mis veel paistis, kuna arvasid, et see on viimane kord, mil kodumaad näevad.

"Heli nälg" on Vikerraadios pühapäeviti kell 12.05. Saatejuht on Andres Oja.