Sagor "Kalevi" võtetest: magneesiumigeel ja massaažiaparaadid olid pidevad kaaslased

Tuleval nädalal jõuab kinodesse Ove Mustingu uus mängufilm "Kalev". Näitleja Reimo Sagor sõnas saates "Hommik Anuga", et kuigi filmi jaoks õppis ta paremini korvpalli mängima, siis tänaseks on ta piltlikult öeldes ketsid varna riputanud.

Filmis Aivar Kuusmaad kehastav Reimo Sagor selgitas, et üks oluline element tema rolli juures oli õige jooksusamm. "Aivar rõhutas trennides väga palju, et toona mängiti korvpalli natukene teistmoodi, ei tormatud nii väga," sõnas ta ja lisas, et dokumentaalkaadrites on ka näha, kuidas Kuusmaa jõudis keskjooneni mõtliku sörgiga ja siis hakati edasi mõtlema.

Aivar Kuusmaa meenutas, et kui nad alustasid näitlejate koolitamiseks trenne, siis oli seal heal juhul poolteist mängijat, kes oskasid päriselt korvpalli mängida. "Ülejäänud tuli kõik juurde panna, aga ekraanil ei näe see sugugi halb välja," tõdes ta ja lisas, et kui ta nägi 12-tunniseid võttepäevi, siis hakkas tal näitlejatest kahju.

Sagor sõnas, et raskete võttepäevade tõttu olid nende pidevad kaaslased magneesiumgeel ja massaažiaparaadid. "Isegi massöör käis meil, sest hommikused lihaskrambid ja -kangused olid tavalised," kinnitas ta ja tõi välja, et filmi jaoks leiti neile ka originaaljalatsid, millega Kalevis päriselt toona mängiti. "Kui me hakkasime trenne tegema ja öeldi, et pange need jalga, et te harjuksite, siis esimese trenniga ma mängisin need tallad pooleks, sest need olid seisnud alates 1990. aastatest."