Briti suursaadik Eestis: vaatan Elizabeth II matuseid koos oma lastega

Saates "Hommik Anuga" oli külas Briti suursaadik Eestis Ross Allen, kelle sõnul on oluline, et ka tema lapsed vaataksid Elizabeth II matuseid, kuna kuninganna roll nende elus oli väga suur.

Briti suursaadik Eestis Ross Allen kinnitas, et vaatab kuninganna Elizabeth II matuseid Eestist koos oma lastega. "Ma toon oma lapsed veidi varem koolist ära ja vaatame seda ühiselt kodus," sõnas ta ja lisas, et see on oluline, et nad seda vaatavad.

"Suurbritannias ei ole monarhil poliitilist rolli ning Elizabeth II oli selles osas väga ettevaatlik, aga oma isiksuse kaudu oli tal ikkagi väga suur mõju," ütles ta ja lisas, et teada oli seegi, et kuningannal oli hea huumorimeel.

"Suurbritannias me täname kuningannat kõige eest, sest tema oli muljetavaldav ja oli uskumatu, kui palju ta töötas," rõhutas Allen.