ETV2 teemaõhtu on pühendatud Aarne Ükskülale

"Illusionist Aarne Üksküla"

18. septembril kell 19.30

Eesti üks parimaid näitlejaid Aarne Üksküla räägib endast, teatrist ja arvab iseenda kohta nii: olen ühe ameti ära õppinud ja püüan seda pidada korralikult.

Telelavastus "Teener"

18. septembril kell 20.25

Kui oleme lapsed, siis arvame, et kõik ümberringi on sõbrad. Kui oleme vanad, siis kardame silmi kinni panna, sest kõik tuleb meelde. Ja pealegi pole teada, kas silmaluugid veel lahti lähevad. Sinna vahele mahub igaühel täpselt oma jagu sünnipäevi ja suur kuhi torti - kui saaks kõik ühte hunnikusse kokku panna, eks ole. Ja sa ei taha ju seda torti üksi süüa. See oleks nagu karistus. See käiks suus ringi. Niipalju oled sa ometi ära teeninud, et keegi su sünnipäevale tuleks.

Mart Kivastiku südantlõhestavalt surmigavas loos mängivad Aleksander Eelmaa, Aarne Üksküla ja Tõnu Oja. Lavastaja Raimo Pass, VAT Teatri etenduse seadis televisioonile režissöör Peeter Simm.

Telelavastus "Vigased pruudid"

18. septembril kell 21.40

Kord läksid Mulgimaa mehed Läänemaale kosja. Läänemaa neidudel olla aga omal armsamad olemas, ei jäänud siis naistel muud üle, kui kavalus appi võtta, et täbarast olukorrast pääseda. Nii mänginudki piigad koos oma kallimatega kosilastele vingerpussi, mis palju segadust sünnitanud.

Eduard Vilde teose põhjal valminud telelavastuses mängivad "vigaseid pruute" Guido Kangur ja Andrus Vaarik, nende isa Heino Mandri, õiged peigmehed Paul Laasik ning Paul Poom, ärapõlatud peigmehed Aarne Üksküla ja Lembit Ulfsak, kõrtsmik Aksel Lemberg, kõrtsiline Lembit Pärn. Režissöör-lavastaja Toomas Kirss, juhtoperaator Peep Laansalu, kunstnik Eugen Tamberg, helioperaator Halvi Sursu, toimetaja Hugo Ader.

Telemängufilm "Ühe suve akvarellid"

18. septembril kell 22.40

Üliõpilane läheb suvel maale puhkama. Üksik tädike ja pirtsakas, esialgu nagu pisut naiivne tütarlaps joonistavad ühe suve noormehe elus. On see nüüd tütarlapse lahkumine kõrgkooli, vana naise mure või sügis, kuid miski nendest teemadest mõjub noormehele kirgastavalt. Suve lõpus on noore mehe silmavaade erksam ja laiem. See on lüüriline ja õrn noorte armastuse alguse ja hääbuva eestiaegse põlvkonna elukogemuse lugu. Lilli Prometi samanimelise jutustuse ainetel. Osades Aarne Üksküla, Albina Kausi, Helgi Ilo, Katrin Välbe jt. Režissöör Virve Aruoja.