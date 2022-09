Jaagup Tuisk sel korral Eesti Laulul ei osale: pole ka õiget laulu

Saates "Hommik Anuga" on sel pühapäeval külas ka muusik Jaagup Tuisk, kes esitleb stuudios oma uut singlit "Tuhk ja tolm" koos Inesega. Saates kinnitas ta muuhulgas, et jätab sel korral Eesti Laulu vahele.

Jaagup Tuisk sõnas, et 2023. aastal ta Eesti Laulul osaleda ei plaani. "Mul ei ole seda õiget lugu, millega ma tunneksin, et peab nüüd minema, samas Eesti Laul võtab väga palju aega ja ressurssi, seega keskendub praegu pigem tavalisele muusikukarjäärile," kinnitas ta.

Kõige hullem olukord, mis lauljal saab juhtuda, on Tuisu sõnul hääle kadumine. "Minuga juhtus see muidugi kõige ägedamal ajal ehk siis, kui ma olin superstaari-saates," meenutas ta ja lisas, et ta oli saate keskel ning sai kuskilt viiruse. "Muidu oli tervis hea, aga hääl läks täiesti ära, ma ei saanud lõpuks isegi sosistada enam."

Selles olukorras otsis muusik välja kõikvõimalikud trikid. "Alustasin teedest, aga ka vesi meresoolaga, mida sa kuristad kurgus, siis ma tegin kogu aeg inhalaatorit bronhiidi vastu, siis ma panid keeduvette kartulid ja soodat ning hingasin seda kuuma auru seal kohal," sõnas ta ja mainis, et kokkuvõttes need trikid teda liiga palju ei aidanud. "See ei olnud külmetus, vaid viirus, seega midagi väga teha ei olnudki."

Kolm tundi enne staarisaates lavale minekut oli ta täiesti vait ega rääkinud sõnagi. "Kui ma lavale läksin, siis oli kaks võimalust ehk kas tuleb hääl või ei tule mitte midagi, sa oled otse-eetris 150 000 või 200 000 inimese ees ega saa mitte midagi teha," ütles ta ja meenutas, et lõpuks ikkagi tuli hääl võrdlemisi hästi välja.

Värske singliga "Tuhk ja tolm" liigub Tuisk uues suunas. "Varasemalt ma olen kõik oma lood kirjutanud ise ja olnudki võrdlemisi enda kastis kinni, aga see lugu on sündinud koos soomlastega, käisin seda Soomes kirjutamas," tõdes ta ja lisas, et 70 protsenti sellest loost sündis paari tunniga.

Kuula lugu "Tuhk ja tolm":

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeval kell 10.00.