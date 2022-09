Toomas Kirsi abikaasa: ta oleks olnud sellest elutööpreemiast hingepõhjani liigutatud

Toomas Kirsi abikaasa Kätlin Kontor-Kirss ütles tänukõnes, et Raivo Suvistet kuulates meenus talle üks Serena Williamsi hiljutine intervjuu. "Ta ütles seal, et kui poleks olnud vanemat õde Venust, siis ei oleks olnud ka seda Serenat," sõnas ta ja lisas, et kui Toomas Kirss seisaks praegu siin laval, siis ta ütleks, et kui poleks olnud Raivo Suvistet, ei oleks olnud ka seda Toomas Kirssi, kellena ta Eesti teleajalukku jääb.

"Raivo ja Toomas on olnud aastakümneid kolleegid, konkurendid, aga eelkõige väga head sõbrad ja neist mõlemast jäävad Eesti telemaastikule väga suured ja sügavad jäljed," mainis ta ja tõdes, et Toomas tegi oma terava sõnakasutusega küllap kõik selleks, et tema eluajal oleks olnud küllalt keeruline seda preemiat talle anda. "Kui mitte võimatu!"

"Ma tean päris kindlalt, et kui oleks juhtunud ime ja ta täna siin seisaks, siis oleks ta südamest tänulik, hingepõhjani liigutatud ja paneks selle taiese kodus oma kirjutuslaual kõige nähtavamasse kohta ja sinna see täna õhtul ka jõuab," kinnitas ta.