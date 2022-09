Raivo Suviste pikast telekarjäärist: see on olnud uskumatu rada

Raivo Suviste ütles tänukõnes, et tegelikult on ta üks juhuslik mees. "Sel ajal, kui mina lõpetasin keskkooli, olid need unistused, et lennata kosmosesse, juba möödas, seega minul oli selline maine unistus, et hakata geoloogiks," selgitas ta ja lisas, et kui ta kuulis, et Tartu Ülikoolis on geoloogi kohtadele suur konkurss, siis mõtlesin, et ma ei saa ilmselt hakkama.

"Sõber ütles selle peale, et lähme TIP-i ja sinna me läksime õppima metallilõike, masinatööstust ja kõike sellist, aga poolteist aastat hiljem sain aru, et päris see ei ole," meenutas Suviste ja lisas, et pärast seda tegi ta ema ühe telefonikõne, "Tema kooliõde oli legendaarne raadiotädi Hilda Raudkivi, et kas sul poisile ei ole tööd anda."

"Siis pandi mind Eesti Televisiooni lavatööliseks, see oli 5. veebruar 1974. aastal ning tänaseni olen ma siia jäänud, see on olnud uskumatu rada," kinnitas ta ja lisas, et kõrgelennulisi plaane, et maailma paremaks muuta, tal tol hetkel ei olnud. "Ma lihtsalt nautisin ja ma pean ütlema, et täna, kui ma oma stuudiost läbi astun, siis ma tunnen neid lõhku, mida ma tundsin tollel esimesel korral, kui ma astusin stuudiost läbi."

"Ega mul ei ole palju häid omadusi, millega teie ees hoobelda, aga mul on olnud üks väga hea omadus, mis on mind edasi viinud, ja see on usaldus," kinnitas Suviste ja lisas, et paljusid EFTA gala külastajaid on ta usaldanud. "Nad on mind tõuganud alt, tirinud ülevalt, lükanud edasi, vedanud järgi ja tänu sellele ma siin olen."

"Sügavalt kummardan teie ees ja see tee, mida ma olen käinud, on mulle nii palju rõõmu valmistanud ja seda tänu teile, aitäh," ütles ta.