EFTA: "Sinu uus sugulane" on aasta uus tulija

"See saade käivitas tõesti sellise uue trendi - kõik tahavad teada, kelle sugulased nad on," sõnas Anna Pihl tänukõnes. "Olen ma siis kohvikus, vetsu järjekorras ... igal pool tahavad kõik teada, kes on nende kuulsad sugulased."

"Ja siis ma pean neid kurvastama, et tavaliselt mina ei saa neid aidata - selle jaoks on meil Fred Puss," lisas ta.