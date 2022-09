Loomaaia asukad ootavad külastajatelt kõrvitsaid ja muid aiasaadusi

Tallinna loomaaed ootab lahketelt inimestelt kõrvitsaid ja köögivilja, et rikastada oma asukate toidulauda. Kui kõrvitsaid oodatakse just lasteaia- ja koolilastelt, siis plekita õunu, peete, porgandeid, kaalikaid ja muid aiasaadusi võib tuua igaüks.

Kuigi loomaaial on ka endal kasvuhooned ja suur aed, kus kasvatatakse kapsaid, salateid, herneid, vaarikaid ja tammetõrusid, jääb sellest siiski vajaka, et kõikide hoolealuste isu täita. Seetõttu ongi oodatud appi head külastajad, kes saavad oma aiaannid loomaaia peasissepääsu taga asuvasse kasti viia.

Õunad ja muud saadused peavad olema plekitud ja värsked, sest eks loomadki taha süüa korralikku toitu nagu inimesed. Pealegi kipub üks mädaõun rikkuma ka teised.

Okassead on ühed Tallinna loomaaia asukatest, kes ootavad lahketelt linlastelt söögipoolist. Okassead söövad näiteks porgandit, õuna ja kõrvitsat.

Maiasmokki on loomaaias palju. Enim läheb kõrvitsat elevantidele, peet on aga ninasarviku lemmiktoit. Õunu söövad meeleldi nii sõralised kui ka laiskloom, ent nagu inimesedki, eelistab ta magusamaid ja pehmemaid sorte. Ahvid söövad aga meelsasti kõike, mis neile ette antakse – nende toidulaud sarnaneb inimese omaga enim.

"Kõik eraisikud saavad meile annetada puu-, juurviljad ja muud saadused," ütles loomaaia söödaköögi juhataja Jelena Motorenko.

Tema sõnul ootab loomaaed kümme tonni kõrvitsaid, kolm tonni õunu ning muid juurviljasaadusi üks või kaks tonni.

Esialgu on saadusi toodud veel tagasihoidlikult, kuid lasteaiad ja koolid on asunud juba kõrvitsaid koguma, ka üks eraisik on lubanud viia 300 kõrvitsat.

Loomadele saab toitu viia loomaaia lahtiolekuaegadel peaaegu oktoobri lõpuni, sest 29. oktoobril peetakse seal maha traditsiooniline kõrvitsapidu.