Video: Tõnis Niinemets paljastas, miks tal on raske tantsumuusikat nautida

"Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minul on sel sügisel raske tantsumuusikat nautida, sest et kriibib üks asi, mure poeb hinge," sõnas Niinemets.

"Kui sel sügisel on midagi suurt - ja ma mõtlen suurt - teleekraanil, siis see on Jüri Ratas," jätkas ta. "Sul juba on energiakriis, sul on erakond pankrotis, sul on Mihhail Stalnuhhin, aga ei - andke mulle üks pasodoobel veel, millega madistada. Pole midagi öelda - müts maha," kommenteeris Niinemets telemaastiku sügishooaega.