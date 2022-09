EFTA-del pälvisid tunnustuse ka mitu ERR-i telemaastiku tegijat

EFTA tunnustas parimaks päevakajaliseks saateks "Pealtnägija", mille auhinna võttis vastu Mihkel Kärmas, kes sõnas, et viimasel ajal on küll olnud rohkem halbu kui häid uudiseid, kuid vahel tuleb ka keerulistest asjadest rääkida.

Aasta parimaks sisuloojaks nimetati Kai Väärtnõu ("Ringvaade", "Siin me oleme", "Ühe maja lugu"). "Kui Kajar Kase mind kümme aastat tagasi telesse toimetajaks kutsus, siis ta ütles, et selles ametis jääb hästi ruttu vanaks, paksuks ja kiilakaks. Ma olen poolel teel, ent sellest hoolimata, Kajar, suur tänu sulle - see on täiesti elumuutev asi töötada televisioonis," sõnas Väärtnõu.