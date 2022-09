Merilin Mälk avaldas singli "Sinisilmne"

"Kirjutasin seekord midagi väga isiklikku. Tean täpselt, mida iga sõna, rida või fraas tähendab, kuid tahan jätta kuulajale seekord natuke rohkem fantaasiaruumi, sest selle loo taga on nii mõndagi, mis jääb saladuseks," selgitas Mälk ise.

Lugu sündis pea aasta tagasi Helsingis toimunud kirjutamissessiooni käigus, kus algul oli Mälk enda sõnul päris nõutu, et millist sõnumit soovib ta oma kuulajatele edasi anda, kui elus on kõik hetkel hästi.

Pika mõtlemise peale nentis ta aga stuudios, et tunneb end vahel liialt sinisilmsena ja tahab seda ka teistele tunnistada. "Valmis laul, milles on peidus väga palju ning usun, et see võib ka kuulajale päris põnev olla, kuid jään loo tähenduse osas siiski natuke salapäraseks."

Video sai filmitud ühel viimasel suve soojadest õhtutest põhjaranniku päikeseloojangu taustal.