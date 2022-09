Sass Henno "Mina olin siin" teisest osast: loodan, et minu põlvkond loeb seda

Sel sügisel ilmus 17 aastat pärast romaani "Mina olin siin. Esimene arest" kirjutamist kirjanik Sass Hennol teose teine osa "Mina olin siin 2. Tagasitulek". Henno tunnistas "Ringvaatele" antud intervjuus, et loodab, et uut raamatut loevad ka need, kes omal ajal esimese osa kätte võtsid.