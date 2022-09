Eesti Rahva Muuseum kogub pilte ja mälestusi suveniirrätikutest

Eesti Rahva Muuseum on loomas näitust aastatel 1918 kuni 2000 disainitud ja toodetud kaelas kandmiseks mõeldud suveniirrätikutest. Septembri lõpuni kogub muuseum rätikutega seotud lugusid ning pilte.

Eesti Rahva Muuseumi juht Kertu Saks sõnas, et näitusega soovitakse tutvustada nõukogudeaegset suveniirrätikute traditsiooni.

Kuigi suveniirrätikud loodi Saksa sõnul selleks, et liiduriigis elavad inimesed sarnased välja näeksid, kandsid rätikud ühiskonnas ka infokandja rolli. "Eestlased kasutasid neid eestluse lõuenditena. See on hästi oluline dimensioon selle juures," märkis ta.

Saks rääkis, et ajal, mil Eesti vabariiki tähistav sümboolika ja koloriit oli keelatud, kasutati rätikute disainimisel taktikat, kus küll loodi näiteks sinist, musta ja valget sisaldavaid rätikuid nii, et nende kõrvale loodi ka teistes toonides, kuid sama disainiga rätte. "Sellist ärapetmise metodoloogiat kasutati väga tihti."

Näitus suveniirrätikutest jõuab Eesti Rahva Muuseumis publiku ette 2023. aasta aprillis.