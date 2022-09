Maal elamise päeva kommunikatsioonijuht: ettevõtliku loomuga maal nälg majja ei tule

24. septembril toimub üle-eestiline maal elamise päev, mille raames tutvustatakse huvilistele erinevaid kohalikke omavalitsusi ja maal elamise võimalusi. Maal elamise päeva kommunikatsioonijuht Marianne Ubaleht sõnas Raadio 2 saates "Pulss", et ettevõtliku loomuga inimestel maal elades nälg majja ei tule.

Maal elamise päev on mõeldud nii neile, kes mõtlevad maale kolimise peale, kui ka neile, kes juba elavad maal, aga võib-olla ei ole väga tuttavad sellega, mis neid ümbritsevates kohtades toimub. "Võib-olla keegi ei tea, et naabervallas on äge talu, kus tasub ka aeg-ajalt käia."

Ubaleht sõnas, et maal elamine tähendab seda, et elatakse väljaspool Tallinna kuldset ringi. "Nii nagu riigikogulased ei saa hüvitist, kui nad elavad Tallinna lähedal, ei ela sa maal, kui sa elad Tallinna lähedal. Isegi kui sul on mets ja kolm hektarit krunti," kirjeldas ta.

Ubaleht usub, et maale kolides on oluline, et inimesed oleksid ettevõtlikud ning leiva saab lauale tuua ka kogukonda aktiivselt panustades. "Tegemist jagub ja kui sa oled vähegi ettevõtliku loomuga, siis nälg majja küll ei tule," usub ta.