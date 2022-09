Anett Kontaveit omanimelisest roosist: see on väga uhke tunnustus

Kontaveit tõdes, et on põnevusega oodanud seda hetke, et roosi päriselus lõpus näha. Kuna hobiaednikuks olemine on Kontaveidile südamelähedane, on omanimeline roos tennisistile suur tunnustus. "See on tõesti südantsoojendav asi, mida vastu võtta" kirjeldas ta.

Roosikasvataja Mare Ojasalu meenutas, et eelmisel aastal, kui Anna Pihl pakkus välja, et Kontaveidile võiks omanimelise roosi teha, oldi kohe pakkumisega nõus. Anett Kontaveidi nime kandva roosi õied on Ojasalu sõnul valged seetõttu, et tennisistid on tihti just valgetes riietes. "See puhtus ja soliidsus on meelde jäänud," lisas ta.